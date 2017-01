| Криминал / Происшествия | 11:35 | 11.01.2017 Днепровские патрульные задержали подозреваемого в ограблении Патрульные Днепра задержали подозреваемого в ограблении. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. «Сегодня, 11 января, утром, в экипаж, который патрулировал на проспекте Героев, обратился гражданин. Мужчина рассказал, что только к нему подошел неизвестный, представившись сотрудником полиции, отобрал мобильный телефон. После этого поехал на автомобиле Toyota, серебристого цвета. Ориентировку срочно передали в радиоэфир всем экипажам. На ул. Набережной Победы полицейские заметили автомобиль, похожий по приметам, который двигался на большой скорости. Транспортное средство остановили. Когда полицейские общались с водителем, он достал из кармана мобильный телефон, который был уже выключен. Впоследствии к месту подъехал экипаж вместе с заявителем. Пострадавший узнал нападавшего и телефон. Инспекторы вызвали следователей, приняли заявление и изъяли телефон», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что подозреваемый в ограблении задержан и доставлен в отделение полиции Соборного района.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7