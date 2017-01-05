Днепровские патрульные задержали подозреваемого в ограблении

Патрульные Днепра задержали подозреваемого в ограблении.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Сегодня, 11 января, утром, в экипаж, который патрулировал на проспекте Героев, обратился гражданин. Мужчина рассказал, что только к нему подошел неизвестный, представившись сотрудником полиции, отобрал мобильный телефон. После этого поехал на автомобиле Toyota, серебристого цвета.

Ориентировку срочно передали в радиоэфир всем экипажам. На ул. Набережной Победы полицейские заметили автомобиль, похожий по приметам, который двигался на большой скорости. Транспортное средство остановили.

Когда полицейские общались с водителем, он достал из кармана мобильный телефон, который был уже выключен. Впоследствии к месту подъехал экипаж вместе с заявителем. Пострадавший узнал нападавшего и телефон. Инспекторы вызвали следователей, приняли заявление и изъяли телефон», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый в ограблении задержан и доставлен в отделение полиции Соборного района.

