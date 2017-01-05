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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:23 | 11.01.2017
37 человек погибли в ДТП с начала снегопадов в Украине

Вчера, 10 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и были травмированы 46 граждан.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Наполиции.

«В понедельник, 9 января, на дорогах Украины один человек погиб, пострадало 75 граждан, 8 января погибли восемь, были травмированы 45 человек, 7 января погибли пять и получили травмы 45 граждан.
В период с 5 по 6 января на автодорогах погибло 17 человек, травмы получили 128 граждан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января.
 
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Теги: Украина, ДТП, ДТП

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