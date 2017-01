| Криминал / Происшествия | 12:23 | 11.01.2017 37 человек погибли в ДТП с начала снегопадов в Украине Вчера, 10 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и были травмированы 46 граждан. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Наполиции. «В понедельник, 9 января, на дорогах Украины один человек погиб, пострадало 75 граждан, 8 января погибли восемь, были травмированы 45 человек, 7 января погибли пять и получили травмы 45 граждан.

В период с 5 по 6 января на автодорогах погибло 17 человек, травмы получили 128 граждан», - говорится в сообщении. Отмечается, что сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати ДТП, ДТП Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7