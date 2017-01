| Криминал / Происшествия | 14:47 | 11.01.2017 В Виннице умер годовалый мальчик, оставшийся в компании пьяных взрослых (ФОТО) В Виннице умер годовалый мальчик, который находился в компании пьяных взрослых. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Винницкой области. «Мать годовалого ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В доме также находились нетрезвая подруга матери и мужчина, который снимал комнату. Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог. По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью к медикам женщина не обратилась, испугавшись ответственности», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7