В Виннице умер годовалый мальчик, оставшийся в компании пьяных взрослых (ФОТО)

В Виннице умер годовалый мальчик, который находился в компании пьяных взрослых.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Винницкой области.

«Мать годовалого ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В доме также находились нетрезвая подруга матери и мужчина, который снимал комнату. Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог.

По словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью к медикам женщина не обратилась, испугавшись ответственности», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.