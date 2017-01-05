В Харьковской области у предпринимателя отняли крупную сумму денег и автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковской области задержана группа лиц, которые напали и ограбили на предпринимателя на крупную сумму.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

«Мужчины в возрасте от 40 до 45 лет, на Харьковщине отобрали у предпринимателя $ 10 тыс., 30 тыс. грн, € 4 тыс. и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию злоумышленников удалось задержать в течение нескольких часов после совершения преступления. Вещественные доказательства изъяты», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанным по этим статьям грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

«Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений. Я благодарен своим коллегам за профессионализм и преданность делу», - сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев.