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| Криминал / Происшествия | 11:22 | 12.01.2017
Полицейские установили «минера» областной психбольницы Днепра

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 10 января в 08:45 в полицию по линии «102» позвонил диспетчер медицинской службы, который сообщил, что к ним поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании больницы для душевнобольных по ул. Бехтерева

Из больницы эвакуировали 900 пациентов и 850 врачей. Эксперты-взрывотехники обследовали больницу и прилегающую территорию, взрывных устройств обнаружено не было.

Благодаря проведенным оперативным мерами был установлен злоумышленник, который позвонил со своего мобильного телефона в больницу и сообщил о заминировании.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«Минером» оказался местный житель 34 лет, инвалид III группы, страдающий психическим заболеванием и состоящим на учете врачей.

«Мужчина рассказал, что ночью ему приснился сон, в котором пытали людей в психиатрической больнице. Проснувшись, он решил позвонить в больницу и сообщил о заминировании. По данному факту следователями Самарского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 6-ти лет», - отметили в ведомстве.

Установлено, что мужчина с 2010 года неоднократно сообщал о заминировании различных зданий Днепра.

Полиция устанавливала его, однако привлечь к ответственности его невозможно, так как он является невменяемым. Мужчина находится под наблюдением матери, однако она не смогла уследить за ним, и он в очередной раз сообщил о заминировании.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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