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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:04 | 12.01.2017
Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко

В больнице Мечникова медикам удалось спасти жизнь раненый 42-летнего военнослужащего, получившего минно-взрывное ранение в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

После того, как врачам больницы удалось стабилизировать состояние раненого, его отправили в киевский военный госпиталь для дальнейшего лечения.

«Олег, 42 года, родом из Бердянска. Раненый, обгоревший, на ИВЛ без признаков жизни поступил в Мечникова после минно-взрывного ранения. Мать не смогла опознать сына. Спустя два дня приехала сестра, которая подтвердила, что это Олег. После экстубации Олег смог назвать свое имя и фамилию. Сегодня улетает в киевский военный госпиталь в сознании. Ожоги заживают.
Остается проблема по возобновлению зрения», - отметил Сергей Рыженко.

Читайте также: в зоне АТО погиб украинский военный, четверо ранены

 
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