| Криминал / Происшествия | 14:16 | 12.01.2017 В Днепропетровской области двое мужчин зарезали таксиста чтобы не платить за проезд 11 декабря сотрудники уголовного розыска Днепра установили и задержали двух мужчин, который 8 января убили 58-летнего таксиста - жителя с. Сурско-Литовское Днепровского района. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сообщается, что в автомобиль «ZAZ SENS» на железнодорожном вокзале Днепра сели двое мужчин, которые попросили подвезти их до г. Каменского. В дороге они изменили пункт назначения на с. Ульяновка Криничанского района. «Понимая, что в конце маршрута им придется расплачиваться за большой километраж, молодые задумали избавиться от водителя. Нанеся потерпевшему множественные удары ножом, они перетащили тело умершего таксиста на заднее сиденье автомобиля и направились в г. Желтые Воды. Там злоумышленники сбросили тело в канализационный колодец, расположенный на территории бывшего завода, а автомобиль отогнали на автостоянку», - отметили ведомстве. Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК. Мужчинам грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

