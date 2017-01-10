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| Криминал / Происшествия | 14:16 | 12.01.2017
В Днепропетровской области двое мужчин зарезали таксиста чтобы не платить за проезд

11 декабря сотрудники уголовного розыска Днепра установили и задержали двух мужчин, который 8 января убили 58-летнего таксиста - жителя с. Сурско-Литовское Днепровского района.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что в автомобиль «ZAZ SENS» на железнодорожном вокзале Днепра сели двое мужчин, которые попросили подвезти их до г. Каменского. В дороге они изменили пункт назначения на с. Ульяновка Криничанского района.

«Понимая, что в конце маршрута им придется расплачиваться за большой километраж, молодые задумали избавиться от водителя. Нанеся потерпевшему множественные удары ножом, они перетащили тело умершего таксиста на заднее сиденье автомобиля и направились в г. Желтые Воды. Там злоумышленники сбросили тело в канализационный колодец, расположенный на территории бывшего завода, а автомобиль отогнали на автостоянку», - отметили ведомстве.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК. Мужчинам грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
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Теги: общество, криминал, убийство, Днепропетровщина

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