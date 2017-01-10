В Днепровском районе спасатели освободили из снежного плена два грузовика (ФОТО)

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В Днепровском районе спасатели освободили из снежного плена два грузовика.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской ОГА.
«Сегодня, 13 января, в 3:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге сообщением «Днепропетровск-Кривой Рог» 2 грузовых автомобиля попали в снежный сугроб, поэтому образовался затор на дороге и около 80 автомобилей не могли проехать дальше.
По указанному адресу для оказания помощи было направлено спасателей части специальной пожарной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской.
Прибыв на место происшествия личный состав Службы спасения «101» с помощью троса изъяли грузовик из снежного заноса.
Для второго грузового автомобиля понадобилась специальная дополнительная техника и спасатели оказали помощь и в этой сложной ситуации.
Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.