| Криминал / Происшествия | 14:22 | 13.01.2017 В Днепровском районе спасатели освободили из снежного плена два грузовика (ФОТО) В Днепровском районе спасатели освободили из снежного плена два грузовика. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской ОГА. «Сегодня, 13 января, в 3:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге сообщением «Днепропетровск-Кривой Рог» 2 грузовых автомобиля попали в снежный сугроб, поэтому образовался затор на дороге и около 80 автомобилей не могли проехать дальше. По указанному адресу для оказания помощи было направлено спасателей части специальной пожарной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской. Прибыв на место происшествия личный состав Службы спасения «101» с помощью троса изъяли грузовик из снежного заноса. Для второго грузового автомобиля понадобилась специальная дополнительная техника и спасатели оказали помощь и в этой сложной ситуации. Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.

