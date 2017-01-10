За сутки противник 60 раз обстрелял позиции украинских военных, один боец ранен

За минувшие сутки, 15 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 60 обстрелов позиций украинских военных, один боец ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Гнутово, из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов были обстреляны Новозвановка и Троицкое.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник обстрелял Авдеевку, из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецк.

