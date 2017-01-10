В Житомирской области произошла перестрелка: шесть человек ранены, один погибший

В понедельник, 16 января, около 01:00 в полицию поступило сообщение о столкновении между нескольку десятков мужчин с применением оружия на центральной площади г. Олевск (Житомирская область). В результате происшествия 6 человек ранены, один погиб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

По предварительной информации правоохранителей, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

«В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства.

Предварительная правовая квалификация события - покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлена часть участников конфликта и их транспортные средства.

