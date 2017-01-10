Водитель, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе в Никополе, получил 3 года тюрьмы

Приговором Никопольского горрайонного суда 23-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, прикрыла смерть потерпевшего).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что в мае 2015 года в ночное время суток водитель автомобиля «ВАЗ 2103», двигаясь по улице Первомайской в городе Никополе, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

«Свою вину злоумышленник не признал, однако ее полностью доказана государственным обвинением, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области», - отметили в прокуратуре.

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Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

