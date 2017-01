| Криминал / Происшествия | 12:56 | 16.01.2017 В Днепропетровской области суд приговорил контрактников-дезертиров к содержанию в дисбате Приговором Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области за дезертирство осуждены двое военнослужащих военной службы по контракту на Днепропетровщине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона. «Во время судебного разбирательства установлено, что солдат М. с целью совсем уклониться от военной службы в условиях особого периода, 27 октября 2016 г. самовольно покинул расположение части и продолжал уклоняться от военной службы свыше 1 месяца. Другой военнослужащий С. в воинском звании старший солдат, преследуя аналогичную цель, 9 октября 2014 г. также самовольно оставил воинскую часть и продолжал уклоняться от службы более 2 лет. Свободное от службы время оба легкомысленных воина проводили по своему усмотрению», - отметили в прокуратуре. С учетом характеристик по месту службы военнослужащие были приговорены к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком на 1,5 и 1 год.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, прокуратура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7