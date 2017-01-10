В Днепропетровской области суд приговорил контрактников-дезертиров к содержанию в дисбате

Приговором Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области за дезертирство осуждены двое военнослужащих военной службы по контракту на Днепропетровщине.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.

«Во время судебного разбирательства установлено, что солдат М. с целью совсем уклониться от военной службы в условиях особого периода, 27 октября 2016 г. самовольно покинул расположение части и продолжал уклоняться от военной службы свыше 1 месяца. Другой военнослужащий С. в воинском звании старший солдат, преследуя аналогичную цель, 9 октября 2014 г. также самовольно оставил воинскую часть и продолжал уклоняться от службы более 2 лет. Свободное от службы время оба легкомысленных воина проводили по своему усмотрению», - отметили в прокуратуре.

С учетом характеристик по месту службы военнослужащие были приговорены к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком на 1,5 и 1 год.

