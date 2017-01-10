В Днепре на ж/м Тополь без вести пропала женщина

Полиция Днепропетровской области разыскивает без вести пропавшую 53-летнюю Сивакову Елену Олеговну, которая 11 января 2017 года в 09:00 вышла из дома на жм Тополь-1 Днепра и до настоящего времени не вернулась.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Приметы: на вид - 52 лет, рост - 160 см, среднего телосложения, волосы светлого цвета, глаза зеленые.

Была одета: пальто с капюшоном со вставками ткани темно-серого цвета шарф, покрывающий голову, голубого цвета сапоги замшевые до колена черного цвета на руке часы на розовом ремешке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам 102, 097-24-00-797 или любым удобным для вас способом.

