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| Криминал / Происшествия | 14:53 | 16.01.2017
В Днепропетровской области ВАЗ влетел в Chevrolet: травмированы 5 детей

В воскресенье, 15 января, в 20:00 по автодороге Н-23 «Кировоград – Запорожье» в направлении с. Лозоватка, двигался автомобиль «ВАЗ-21043», под управлением 30-летнего жителя Кривого Рога. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Сhevrolet Aveo под управлением 37-летнего водителя, двигался во встречном направлении.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В результате ДТП были травмированы четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ-21043» и восьми летнего пассажира автомобиля Сhevrolet Aveo.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

 
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Теги: общество, происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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