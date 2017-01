| Криминал / Происшествия | 11:17 | 17.01.2017 Прокуратура Днепропетровщины направила в суд дело переселенки-мошенницы Днепропетровской местной прокуратурой №1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении переселенки из оккупированной территории Украины за совершение мошенничества (ч.1 ст.190 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Сообщается, что женщина, переселившись в Днепр, заполнила заявление в Управление труда и социальной защиты населения Амур-Нижнеднепровский районного совета о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, имея открытый депозит в 50 тыс. грн. в одном из банков. «Зная, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет, последняя скрыла этот факт и внесла заявлению недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн», - отметили в прокуратуре. Отмечается, что в общей сложности по фактам незаконного получения пособия переселенцами органами прокуратуры Днепропетровской начато 27 уголовных производств, в которых 16 лицами сообщено о подозрении; в государственный бюджет уже возмещено 1,4 млн. грн. незаконно полученных выплат.

