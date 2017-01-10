В Днепре горел частный дом: жертв нет

Во вторник, 17 января, в 08:13, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем по адресу: Чечеловский район города Днепр, переулок Северный.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

«По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник на чердаке одноэтажного дома. Огнем уничтожено деревянное перекрытие и крыша дома на общей площади 60 кв.м. Погибших и травмированных нет. В 9:10 пожар был локализован, а в 09:44 ликвидирован», - сообщили в спасательном ведомстве.

Читайте также: пожар в Днепре: пенсионерка с сыном отравилась угарным газом

К работам по ликвидации возгорания были привлечены 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Причины пожара устанавливаются правоохранительными органами.

