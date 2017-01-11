За сутки противник 61 раз обстрелял силы АТО на Донбассе

За минувшие сутки, 17 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 61 обстрел позиций украинских силовиков, потерь среди военнослужащих нет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов огонь велся по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово.

На Луганском направлении противник из 120 и 82 миллиметровых минометов обстрелял Троицкое и Новолександровку. По Валуйскому огонь вел и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового были обстреляны Авдеевка, Опытно, Пески.

