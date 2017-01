| Криминал / Происшествия | 10:58 | 18.01.2017 Вилкул поздравил Таяни с избранием на должность главы Европарламента Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил Антонио Таяни с избранием на должность главы Европейского парламента. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «У Европейского парламента новый председатель – Антонио Таяни. Я поздравил его с избранием на эту ответственную должность. Знаю его как политика, который умеет находить оптимальные решения», - отметил Александр Вилкул. Нардеп рассказал, что в 2013 году Таяни был Вице-президентом Еврокомиссии – Еврокомиссаром по вопросам промышленности и предпринимательства, а он – вице-премьером. «Мы реализовывали совместный проект Украина-ЕС по повышению безопасности авиасообщений и парафировали проект «Открытое небо». Суть соглашения в том, что любые авиакомпании получают доступ к внутренним и международным авиаперевозкам из всех аэропортов», - отметил Вилкул. «Я хотел разрушить монополию, благодаря которой цена билетов Киев-Днепропетровск – 250 евро, а Барселона-Киев – 30. Окончательное подписание планировалось на март 2014, но соглашение до сих пор не подписано (с Израилем и Россией тогда подписать успели, но Евросоюз с лоукостами – это другой масштаб)», - подчеркнул он. В заключении Вилкул отметил, что в основе сотрудничества с европейскими и международными партнерами должны быть конкретные проекты и ни в коем случае нельзя забывать о защите интересов своей страны. «Формировать круг друзей Украины в Европе необходимо конкретными проектами. Основа развития отношений с Евросоюзом – развитие экономики страны и прагматичная защита наших интересов», - сказал народный депутат.

