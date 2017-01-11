Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
18.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский органный зал приглашает жителей города на концерт ко Дню Соборности Украины» (ОТМЕНА)
18.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепропетровской области пройдет празднование Крещения» (ОТМЕНА)

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:58 | 18.01.2017
Вилкул поздравил Таяни с избранием на должность главы Европарламента

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил Антонио Таяни с избранием на должность главы Европейского парламента.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«У Европейского парламента новый председатель – Антонио Таяни. Я поздравил его с избранием на эту ответственную должность. Знаю его как политика, который умеет находить оптимальные решения», - отметил Александр Вилкул.

Нардеп рассказал, что в 2013 году Таяни был Вице-президентом Еврокомиссии – Еврокомиссаром по вопросам промышленности и предпринимательства, а он – вице-премьером.

«Мы реализовывали совместный проект Украина-ЕС по повышению безопасности авиасообщений и парафировали проект «Открытое небо». Суть соглашения в том, что любые авиакомпании получают доступ к внутренним и международным авиаперевозкам из всех аэропортов», - отметил Вилкул.

«Я хотел разрушить монополию, благодаря которой цена билетов Киев-Днепропетровск – 250 евро, а Барселона-Киев – 30. Окончательное подписание планировалось на март 2014, но соглашение до сих пор не подписано (с Израилем и Россией тогда подписать успели, но Евросоюз с лоукостами – это другой масштаб)», - подчеркнул он.

В заключении Вилкул отметил, что в основе сотрудничества с европейскими и международными партнерами должны быть конкретные проекты и ни в коем случае нельзя забывать о защите интересов своей страны.

«Формировать круг друзей Украины в Европе необходимо конкретными проектами. Основа развития отношений с Евросоюзом – развитие экономики страны и прагматичная защита наших интересов», - сказал народный депутат.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
Последние новости
18.01.2017
11:47		 В Украине объявлено штормовое предупреждение
18.01.2017
10:58		 Вилкул поздравил Таяни с избранием на должность главы Европарламента
18.01.2017
10:52		 В ночь на Крещение в небе можно будет увидеть астероид
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика