| Криминал / Происшествия | 15:59 | 18.01.2017 В Днепропетровской области со счетов клиентов банка исчезло более миллиона гривен Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области задокументировали факт незаконного списания денежных средств с депозитных счетов вкладчиков банка. Предварительно общая сумма ущерба превышает миллион гривен. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления. Правоохранители установили, что в декабре 2016 года сотрудниками одного из коммерческих банков области было проведено незаконные безналичные операции с депозитными счетами вкладчиков банка. «Со счетов 5-ти физических лиц были списаны денежные средства в общей сумме более миллиона гривен. По данному факту в январе 2017 следственным отделом Днепровского ОП ГУНП области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», - отметил в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, которые могут быть жертвами преступных действий, лица, причастные к совершению данного уголовного преступления и точная сумма ущерба, нанесенного преступными посягательствами.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепропетровщина Теги: экономика Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7