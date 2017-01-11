Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:59 | 18.01.2017
В Днепропетровской области со счетов клиентов банка исчезло более миллиона гривен

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области задокументировали факт незаконного списания денежных средств с депозитных счетов вкладчиков банка. Предварительно общая сумма ущерба превышает миллион гривен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления.

Правоохранители установили, что в декабре 2016 года сотрудниками одного из коммерческих банков области было проведено незаконные безналичные операции с депозитными счетами вкладчиков банка.

«Со счетов 5-ти физических лиц были списаны денежные средства в общей сумме более миллиона гривен. По данному факту в январе 2017 следственным отделом Днепровского ОП ГУНП области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», - отметил в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, которые могут быть жертвами преступных действий, лица, причастные к совершению данного уголовного преступления и точная сумма ущерба, нанесенного преступными посягательствами.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: экономика, общество, криминал, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
Последние новости
18.01.2017
16:21		 Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защиты
18.01.2017
15:59		 В Днепропетровской области со счетов клиентов банка исчезло более миллиона гривен
18.01.2017
15:41		 Кабмин повысил цену на сахар (ДОКУМЕНТ)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика