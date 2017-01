| Криминал / Происшествия | 13:25 | 19.01.2017 Сутки в зоне АТО прошли без погибших среди украинских военных Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что сутки в зоне АТО прошли без погибших среди украинских военных, но ранены двое бойцов, передает «Цензор.НЕТ». «За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, но двое наши воинов получили ранения», - сообщил он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7