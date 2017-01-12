В Тегеране обрушилось 17-этажное здание (ВИДЕО)

В иранской столице Тегеране мощный пожар привел к обрушению 17-этажного торгового центра, передает Lb.ua.

В результате происшествия, погибли по меньшей мере 30 пожарных, 75 человек пострадали.

Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана (построено в начале 1960-х) под названием «Пласко» вспыхнул сегодня, 19 января, утром.

В здании располагались торговый центр и пошивные мастерские.

В настоящее время район вокруг здания оцеплен полицией, которая не пускает туда владельцев магазинов, желавших вынести из него свои товары.

На место обрушения также направлены войска, которые должны помочь в расчистке обвалов.



