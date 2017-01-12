В Тегеране обрушилось 17-этажное здание (ВИДЕО)

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В иранской столице Тегеране мощный пожар привел к обрушению 17-этажного торгового центра, передает Lb.ua.
В результате происшествия, погибли по меньшей мере 30 пожарных, 75 человек пострадали.
Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана (построено в начале 1960-х) под названием «Пласко» вспыхнул сегодня, 19 января, утром.
В здании располагались торговый центр и пошивные мастерские.
В настоящее время район вокруг здания оцеплен полицией, которая не пускает туда владельцев магазинов, желавших вынести из него свои товары.
На место обрушения также направлены войска, которые должны помочь в расчистке обвалов.