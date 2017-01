| Криминал / Происшествия | 14:22 | 19.01.2017 В Тегеране обрушилось 17-этажное здание (ВИДЕО) В иранской столице Тегеране мощный пожар привел к обрушению 17-этажного торгового центра, передает Lb.ua. В результате происшествия, погибли по меньшей мере 30 пожарных, 75 человек пострадали. Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана (построено в начале 1960-х) под названием «Пласко» вспыхнул сегодня, 19 января, утром. В здании располагались торговый центр и пошивные мастерские. В настоящее время район вокруг здания оцеплен полицией, которая не пускает туда владельцев магазинов, желавших вынести из него свои товары. На место обрушения также направлены войска, которые должны помочь в расчистке обвалов.

