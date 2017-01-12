Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:55 | 19.01.2017
В Запорожской области за сбыт наркотиков задержали сотрудников прокуратуры

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали прокурора одного из местных прокуратур Запорожья, который наладил сбыт наркотиков.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник организовал наркопритон в собственной квартире. Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых.

Во время обысков по месту жительства и в служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ.

Сейчас происходят обыски у других лиц, которые возможно причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
Последние новости
19.01.2017
15:16		 В Днепропетровской области полиция задержала иномарку со сбитыми номерами кузова
19.01.2017
15:14		 В Луганской области объявлен карантин из-за вспышки АЧС
19.01.2017
14:55		 В Запорожской области за сбыт наркотиков задержали сотрудников прокуратуры
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика