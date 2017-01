| Криминал / Происшествия | 14:55 | 19.01.2017 В Запорожской области за сбыт наркотиков задержали сотрудников прокуратуры Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали прокурора одного из местных прокуратур Запорожья, который наладил сбыт наркотиков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Правоохранители установили, что злоумышленник организовал наркопритон в собственной квартире. Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых. Во время обысков по месту жительства и в служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ. Сейчас происходят обыски у других лиц, которые возможно причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

