В Запорожской области за сбыт наркотиков задержали сотрудников прокуратуры

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали прокурора одного из местных прокуратур Запорожья, который наладил сбыт наркотиков.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник организовал наркопритон в собственной квартире. Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых.

Во время обысков по месту жительства и в служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ.

Сейчас происходят обыски у других лиц, которые возможно причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

