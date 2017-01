| Криминал / Происшествия | 15:14 | 19.01.2017 В Луганской области объявлен карантин из-за вспышки АЧС В среду, 18 января, в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей поступило сообщение о том, что в Сватовском районе Луганской области в домашнем хозяйстве выявлен факт заболевания африканской чумой трех голов свиней. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской госадминистрации. «После гибели одного из животных хозяин обратился в ветеринарную службу, где было установлено, что смерть произошла именно в результате АЧС. Впоследствии погибли еще две свиньи с похожими симптомами.

В тот же день государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Сватовской райгосадминистрации приняла решение установить два карантинных ветеринарно-полицейских поста в районе эпизоотического очага и обеспечить дезинфекцию транспорта, а также определить зону защиты в радиусе 3 км с зоной надзора в 20 км», - говорится в сообщении. В администрации также отметили, что карантин введен сроком на 30 дней.

