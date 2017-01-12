Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:14 | 19.01.2017
В Луганской области объявлен карантин из-за вспышки АЧС

В среду, 18 января, в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей поступило сообщение о том, что в Сватовском районе Луганской области в домашнем хозяйстве выявлен факт заболевания африканской чумой трех голов свиней.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской госадминистрации.

«После гибели одного из животных хозяин обратился в ветеринарную службу, где было установлено, что смерть произошла именно в результате АЧС. Впоследствии погибли еще две свиньи с похожими симптомами.
В тот же день государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Сватовской райгосадминистрации приняла решение установить два карантинных ветеринарно-полицейских поста в районе эпизоотического очага и обеспечить дезинфекцию транспорта, а также определить зону защиты в радиусе 3 км с зоной надзора в 20 км», - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что карантин введен сроком на 30 дней. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, здоровье, происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
Последние новости
19.01.2017
15:16		 В Днепропетровской области полиция задержала иномарку со сбитыми номерами кузова
19.01.2017
15:14		 В Луганской области объявлен карантин из-за вспышки АЧС
19.01.2017
14:55		 В Запорожской области за сбыт наркотиков задержали сотрудников прокуратуры
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика