В Днепропетровской области полиция задержала иномарку со сбитыми номерами кузова

В среду, 18 января, около 10:00 на блокпосту в г. Подгороднее, сотрудниками взвода обеспечения сопровождения ГУНП в области был остановлен автомобиль марки Opel Kadett под управлением 30-летний житель Новомосковска.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Во время сверки номеров узлов и агрегатов с записями в регистрационных документах было установлено, что номер кузова уничтожен механическим путем.

«На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего рассмотрения дела водитель и автомобиль доставлены в Днепровское отделение полиции», - добавили в пресс-службе.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

