| Криминал / Происшествия | 15:16 | 19.01.2017 В Днепропетровской области полиция задержала иномарку со сбитыми номерами кузова В среду, 18 января, около 10:00 на блокпосту в г. Подгороднее, сотрудниками взвода обеспечения сопровождения ГУНП в области был остановлен автомобиль марки Opel Kadett под управлением 30-летний житель Новомосковска. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Во время сверки номеров узлов и агрегатов с записями в регистрационных документах было установлено, что номер кузова уничтожен механическим путем. «На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего рассмотрения дела водитель и автомобиль доставлены в Днепровское отделение полиции», - добавили в пресс-службе. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

