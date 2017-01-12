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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:21 | 19.01.2017
В одной из аптек Киева незаконно продавали лекарства

26-летняя заведующая аптеки безрецептурно продала киевлянке 30 единиц лекарственного средства, находящегося в перечне препаратов с ограниченным оборотом. Открыто уголовное производство.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР сообщили в пресс-службе ведомства.

Работники управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве выявили факт сбыта комбинированного лекарственного средства «Пенталгин ІС».
Полицейские задокументировали попытку руководителя одной из столичных аптек сбыть медицинский препарат без соответствующего рецепта.

По данному факту начато уголовное производство, квалифицированное по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые медпрепараты направлено на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения и сообщения ей о подозрении.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
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Теги: Украина, происшествия

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