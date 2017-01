| Криминал / Происшествия | 17:03 | 19.01.2017 В Днепре на Набережной пассажирский автобус спровоцировал тройное ДТП В четверг, 19 января, в Днепре на Набережной Победы недалеко от отеля «Хутор» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Сообщается, что водитель автобуса «БАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и скорость, в результате чего совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался впереди в том же направлении и поворачивал с ул. Н. Победы к готелю «Хутор». От удара BMW понесло на микроавтобус Mercedes, который выезжал с территории отельного комплекса. Информации о пострадавших нет.

