В Днепре на Набережной пассажирский автобус спровоцировал тройное ДТП

В четверг, 19 января, в Днепре на Набережной Победы недалеко от отеля «Хутор» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Сообщается, что водитель автобуса «БАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и скорость, в результате чего совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался впереди в том же направлении и поворачивал с ул. Н. Победы к готелю «Хутор».

От удара BMW понесло на микроавтобус Mercedes, который выезжал с территории отельного комплекса. Информации о пострадавших нет.

