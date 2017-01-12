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| Криминал / Происшествия | 18:22 | 19.01.2017
В Криворожском районе муж убил супругу за неопрятность

В Криворожском районе бывший муж пытался научить жену вести хозяйство, забив ее до смерти.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

«4 января молодая женщина позвонила своему отцу, который живет в Геническе, и пожаловалась на то, что ее бьет муж. Так как это был далеко не первый такой звонок отец приехал к дочери в Криворожский район, где жила дочь не сразу, а 11 января. Дверь ему никто не открыл, а в комнате он застал дочь мертвой.

Выездом на место происшествие сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат труп женщины 1973 года рождения с телесными повреждениями лица, туловища и конечностей.

По предварительной информации смерть женщины наступила около недели назад», - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что супруги в 2013 году расстались, однако жили вместе.

В пресс-службе отметили, что мо месту жительства их семья состояла на учете как социально неблагополучная.

«Девятилетнюю дочь осенью прошлого года решением комиссии после очередного обследования санитарного состояния проживания было изъято из семьи и передано в Криворожский ребцентр, а родителям было дано время на исправление ситуации.

Мужчина находился на заработках в другой области, женщина нигде не работала. На момент обнаружения тела хозяйки ее мужа дома не было.

Как стало известно, ссоры в семье обычно возникали на почве того, что жена совсем не занималась хозяйством, в доме царили беспорядок и антисанитария. Мужчина работал охранником в одной из областей Украины вахтовым методом. Женщина неоднократно жаловалась на жестокое обращение мужа, обращалась в милицию и уже через день забирала свое заявление.

В декабре мужчина вернулся с заработков домой. Они решили обменять свой дом на квартиру. По словам мужчины, он надеялся, что возможно там жена сможет вести хозяйство и поддерживать порядок и тогда возникнет реальная возможность забрать дочь в семье. Отпраздновав день рождения жены, Новый год, последняя, по словам мужчины, никак не принималась за хозяйственные дела. И его терпение лопнуло», - отметили в пресс-службе.

Как выяснили полицейские, в тот день очередная ссора закончилась дракой.

«По предварительной информации мужчина нанес жертве более двух десятков ударов руками и ногами по голове и туловищу и оставил в комнате. Чего он совсем не ожидал это, прихода в дом людей, обратившихся по поводу обмена жилья, которые хотели посмотреть дом. Сказав, что жена спит, он показал гостям все жилье, кроме спальной комнаты, где находилось тело его жены.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники управления уголовного розыска и Криворожского ОП 11 января разыскали и задержали потенциального подозреваемого. Как выяснили следователи, 8 января мужчина исчез из дома и скрывался в Винницкой и Хмельницкой областях.

По словам полицейских, последний планировал заполучить деньги и уехать к родным, проживающих в Российской Федерации. Именно в этот момент его и задержали сотрудники уголовного розыска», - добавили в пресс-службе.

В среду, 18 января, подозреваемому вручено письменное уведомление о подозрении в преступлении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


 
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Теги: происшествия, Днепропетровщина

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