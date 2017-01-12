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| Криминал / Происшествия | 14:15 | 20.01.2017
В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли выживших

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Италии на отель сошла снежная лавина.

Итальянские спасатели сообщили, что обнаружили шесть выживших на месте схода лавины на гостиницу «Ригопиано» в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести, передает «BBC».

«Они живы, и мы говорим с ними. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из-под завалов», - сообщил представитель пожарной службы Лука Кари.

Спасатели вызвали вертолет для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Поиски продолжаются два дня.

Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.
Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы.
Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.
 
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Теги: происшествия

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