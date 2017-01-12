В Киеве произошла стрельба на территории Гидропарка: есть пострадавшие

В Киеве на территории Гидропарка в кафе произошла драка, в ходе которой двое мужчин применили оружие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев.

В пресс-службе отметили, что двух злоумышленников, которые начали драку с применением оружия, полицейские задержали на месте.

«Как установили полицейские, злоумышленниками оказались жители Киева и Броваров, им по 37 лет. В результате стрельбы трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговской области, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела.

После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для стрельбы резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

