| Криминал / Происшествия | 14:39 | 20.01.2017 В Киеве произошла стрельба на территории Гидропарка: есть пострадавшие В Киеве на территории Гидропарка в кафе произошла драка, в ходе которой двое мужчин применили оружие. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев. В пресс-службе отметили, что двух злоумышленников, которые начали драку с применением оружия, полицейские задержали на месте. «Как установили полицейские, злоумышленниками оказались жители Киева и Броваров, им по 37 лет. В результате стрельбы трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговской области, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для стрельбы резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7