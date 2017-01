| Криминал / Происшествия | 11:37 | 21.01.2017 В Днепропетровской области перевернулся грузовик 20 января 48 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области поступило сообщение, что в Синельниковском районе, 240 км трассы Харьков - Симферополь водитель грузового автомобиля ДАФ не справился с управлением и перевернулся на бок. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «По прибытии к месту вызова и оценки обстановки спасатели развернули рукавную линию для недопущения возгорания (произошла утечка горючего), и с помощью 2-х подъемных кранов на базе КамАЗ грузовой автомобиль с прицепом был поставлен на колеса»,- говориться в сообщении.

