В Днепропетровской области перевернулся грузовик

20 января 48 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области поступило сообщение, что в Синельниковском районе, 240 км трассы Харьков - Симферополь водитель грузового автомобиля ДАФ не справился с управлением и перевернулся на бок.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«По прибытии к месту вызова и оценки обстановки спасатели развернули рукавную линию для недопущения возгорания (произошла утечка горючего), и с помощью 2-х подъемных кранов на базе КамАЗ грузовой автомобиль с прицепом был поставлен на колеса»,- говориться в сообщении.

