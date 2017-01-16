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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:45 | 21.01.2017
В Днепре на пожаре мужчина получил ожоги третей степени, 11 человек эвакуировано

21 января в 5:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Днепре, в Новокодацьком р-не, переулок Штурманський. Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на 8 этаже 9-ти этажного жилого дома. Горело домашнее имущество на площади 10 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Во время пожара получил термические ожоги тела 3-й степени владелец квартиры, мужчина примерно 40 лет, жил один, личные данные устанавливаются. Спасатели ГС ЧС спасли мужчину, он был госпитализирован в реанимационное отделение 2-й городской больницы. Во время пожара из подъезда эвакуированы 11 человек, из них двое детей.

В 6:20 20 пожар ликвидирован. Привлечено 4 единицы техники и 13 человек личного состава 2 и 4 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГС ЧС области. Причина
пожара устанавливается правоохранительными органами», - говориться в сообщении
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