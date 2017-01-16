Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
23.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Сколько будет стоить алкоголь и сигареты после подорожания акциза»»
23.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Раскрытие новых коррупционных схем»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:17 | 22.01.2017
За прошедшее сутки спасатели достали из кювета 2 грузовика, 2 микроавтобуса и один легковой автомобиль

В течение суток, в связи с ухудшением погодных условий, подразделения Главного управления ГС ЧС в Днепропетровской области привлекались для оказания помощи населению (службам) в 5 случаях.

Об это ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Изъято 5 единиц автотранспорта, из них: 2 - микроавтобусы, 2 - грузовых автомобиля, 1 - легковой автомобиль», - говориться в сообщении.

Читайте также: в Днепре эвакуировали рыбака со сломанной ногой со льда. http://most-dnepr.info/news/crime/144093.htm
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.01.2017 17:28 В центре Днепра горел частный дом
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
Последние новости
22.01.2017
11:17		 За прошедшее сутки спасатели достали из кювета 2 грузовика, 2 микроавтобуса и один легковой автомобиль
22.01.2017
11:07		 Вилкул рассказал, что происходило в кулуарах Вашингтона во время инаугурационных мероприятий нового президента США Дональда Трампа
22.01.2017
10:57		 В Днепропетровской области на пожаре погибла женщина
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика