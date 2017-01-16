За прошедшее сутки спасатели достали из кювета 2 грузовика, 2 микроавтобуса и один легковой автомобиль

В течение суток, в связи с ухудшением погодных условий, подразделения Главного управления ГС ЧС в Днепропетровской области привлекались для оказания помощи населению (службам) в 5 случаях.

Об это ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Изъято 5 единиц автотранспорта, из них: 2 - микроавтобусы, 2 - грузовых автомобиля, 1 - легковой автомобиль», - говориться в сообщении.

Читайте также: в Днепре эвакуировали рыбака со сломанной ногой со льда. http://most-dnepr.info/news/crime/144093.htm