| Криминал / Происшествия | 12:29 | 22.01.2017 СБУ предотвратила покушение на нардепа Председатель Службы безопасности Украины доложил Президенту Украины, что СБУ предотвратила покушение на жизнь одного из народных депутатов Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В 2014 году он выехал на временно оккупированную часть территории Луганской области, где поступил к незаконным вооруженным формированиям. Осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения, был руководителем среднего звена. Сейчас находится в г. Белгород, РФ. Для совершения преступления он подобрал двух граждан Украины. Один из них уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, в последнее - за кражу на три года. Его сообщник, уроженец АРК Крым, ранее дважды судимый, в последнее получил за разбой семь лет лишения свободы. Оба отбывали наказание на временно оккупированной территории Крыма», - отметили в спецслужбе. Сообщается, что для подготовки убийства мужчины прибыли 14 декабря 2016 года в Харьков, а 19 декабря они выехали в Киев, где в течение недели вели активную разведку и наблюдение за объектом, отслеживали машины, которыми он передвигается. «Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ. В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины. Изъято взрывное устройство - это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодимовым магнитом, электродетонатором и элементом питания», - добавили в СБУ. По информации советника главы МВД Зоряна Шкиряка объектом покушения стал его коллега – Антон Геращенко. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

