В Одессе горел рынок «Привоз»

В субботу, 21 января, в 16:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории рынка «Привоз» в Одессе возникло возгорание.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

На месте происшествия первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горят 10 павильонов торгового ряда рынке с промышленными товарами.

«В 16:23 спасатели локализовали и в 16:29 ликвидировали пожар на общей площади 50 кв. м. В результате пожара огнем повреждено 10 торговых павильонов. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц основной и специальной техники и 33 человек личного состава», - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.