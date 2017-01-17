В зоне АТО четверо силовиков получили ранения

За минувшие сутки, 22 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 41 обстрел позиций украинских военных, в результате чего 4 военнослужащих получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Талаковка, Лебединское, Марьинка, Гнутово, Павлополя, Чермалык, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Валуйское, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении противник применял 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородской, Луганском, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

