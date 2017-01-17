Водолазы не нашли тело мужчины, спрыгнувшего с моста

Как сообщалось ранее, 22 января в Днепре экипаж патрульных увидел мужчину, который сбросился с Амурского моста. В настоящее время тело мужчины не найдено. Об этом «МОСТ-ДНЕПР» ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «В районе Амурского моста в городе Днепр водолазами-спасателями обследовано 10000м.кв. Тела мужчины не найдено. В связи с темным временем суток и сильным течением поисковые работы приостановлены», - говориться в сообщении.