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| Криминал / Происшествия | 08:55 | 23.01.2017
Водолазы не нашли тело мужчины, спрыгнувшего с моста

Как сообщалось ранее, 22 января в Днепре экипаж патрульных увидел мужчину, который сбросился с Амурского моста. 

В настоящее время тело мужчины не найдено.

Об этом «МОСТ-ДНЕПР» ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«В районе Амурского моста в городе Днепр водолазами-спасателями обследовано 10000м.кв. Тела мужчины не найдено. В связи с темным временем суток и сильным течением поисковые работы приостановлены», - говориться в сообщении.

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