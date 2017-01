| Криминал / Происшествия | 13:29 | 23.01.2017 В Николаевской области СБУ нашла 50 грузовиков, украденных у белорусского МАЗа Сотрудники Службы безопасности изъяли 50 грузовиков, которые путем через мошенничества были украдены у Минского автомобильного завода. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители совместно со специалистами предприятия-изготовителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области. «В 2013 году коммерческая структура заключила договор на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более $15 млн. Полученные грузовики дельцы перепродали другим предприятиям, а полученные средства злоумышленники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили», - отметили в спецслужбе. В октябре 2016 года сотрудники ведомства обнаружили сто грузовиков МАЗ в разных регионах Украины. В ведомстве также отметили, что после проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве открытом по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

