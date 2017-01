| Криминал / Происшествия | 15:52 | 23.01.2017 Появилось видео полицейской погони и стрельбы в Днепре (ВИДЕО) Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в воскресенье, 23 января, сотрудники полиции Днепра получили сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ» красного цвета модели 2101 (2106). Спустя 10 минут на Донецком шоссе экипаж полиции заметил машину, подходившую под ориентировку. Сверив номера, полицейские убедились, что это угнанная машина и приказали водителю остановиться. Последний, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться. В патрульной полиции Днепра показали видео, на котором зафиксирована погоня и задержание автоугонщика.

