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| Криминал / Происшествия | 15:52 | 23.01.2017
Появилось видео полицейской погони и стрельбы в Днепре (ВИДЕО)

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в воскресенье, 23 января, сотрудники полиции Днепра получили сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ» красного цвета модели 2101 (2106). Спустя 10 минут на Донецком шоссе экипаж полиции заметил машину, подходившую под ориентировку. Сверив номера, полицейские убедились, что это угнанная машина и приказали водителю остановиться. Последний, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться

В патрульной полиции Днепра показали видео, на котором зафиксирована погоня и задержание автоугонщика.


 
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23.01.17 16:32 ДКУ: о
Копы красавчики, молодцы, сработали очень хорошо. Кто бы что бы не говорил, это уровень. Оперативно нашли, и хорошо задержали. Днепровские копы могут и ездить, и стрелять, и действовали по закону.

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