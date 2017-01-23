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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:46 | 24.01.2017
За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 23 января 2017 года, в результате боевых действий ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет, передает «РБК-Украина».

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных не было, двое наших бойцов получили ранения», - сообщил Мотузяник.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО зафиксирован 51 обстрел позиций украинских силовиков. 
 
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Теги: Украина

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