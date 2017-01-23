За сутки в зоне АТО зафиксировано 55 обстрелов позиций ВСУ

За минувшие сутки, 24 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 55 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего один военнослужащий был ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов былши обстреляны Новозвановка и Троицкое, а из 82 миллиметровых минометов – Богуславское. По Троицком также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении огонь велся из 120 миллиметровых минометов по Невельскому, из 82 миллиметровых минометов – по Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому, Зайцево, Каменке и Авдеевке.

