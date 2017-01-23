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| Криминал / Происшествия | 11:26 | 25.01.2017
Суд запретил удалять информацию о телефонных звонках с января по март 2014

Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года, передает Lb.ua.

Определения суда от 17 января (1, 2, 3, 4) доступны в Едином реестре судебных решений.

С ходатайством об аресте в суд обратилась Генпрокуратура в рамках расследования дела о событиях на Майдане, поясняя, что срок хранения информации о соединениях абонентов в большинстве случаев не превышает трех лет. Однако эта информация может понадобиться следователям в дальнейшем/

Суд удовлетворил ходатайство, наложил арест и запретил любым служебным и должностным лицам компаний «Лайфселл», «МТС», «Тримоб» и «Укртелеком» распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, серверы и т.д.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 18 января 2014 по 16 марта 2014 года.

Арестованы серверы с информацией о входящих и исходящих соединениях всех абонентских номеров на территории Украины с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми они состоялись, а также серийного номера мобильного устройства.

Также должна храниться информация об отправленных и полученных текстовых и других сообщения (SMS-сообщения, MMS-сообщения) с этих номеров с указанием даты и времени отправления, получения, абонентских номеров, с которых они поступили или на которые направлялись; о местах нахождения абонентских номеров с указанием адресов базовых станций. 
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Теги: Украина

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