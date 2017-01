| Криминал / Происшествия | 08:18 | 27.01.2017 На Днепропетровщине задержали прокурора, который требовал 84 тыс грн Неправомерную выгоду работник прокуратуры требовал за возвращение арестованного автомобиля. Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали сотрудника прокуратуры во время получения средств.

Об этом сообщает сайт НП. «Правоохранители установили, что прокурор требует от гражданина 3000 долларов США взятки. Деньги предназначались за снятие ареста с автомобиля, который фигурирует в уголовном производстве. В рамках уголовного производства задокументированные факты противоправной деятельности прокурора. Его задержали во время получения неправомерной выгоды», - говориться в сообщении. По информации правоохранителей, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи военной прокуратуры изъяли 84 000 гривен.

