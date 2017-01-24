За сутки двое военных погибли на Донбассе

За минувшие сутки, 26 января, в зоне проведения антитерророистической операции было зафиксировано 63 обстрела позиций украинских военных, двое бойцов погибли.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Широкино, из 122 миллиметровой - Талаковку. Из минометов различных калибров противник вел огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному.

На Луганском направлении из РСЗО «Град» была обстреляна Новозвановка,. Здесь же противник применил и 122 миллиметровую артиллерию.

На Донецком направлении также использовались минометы различных калибров, обстреливая позиции ВСУ в районе Авдеевки, Верхнеторецка, Зайцево.

