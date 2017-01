| Криминал / Происшествия | 12:17 | 27.01.2017 В Павлограде на ремонте канализации местные чиновники украли 1,5 млн грн Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно с работниками павлоградской местной прокуратуры разоблачили и задокументировали незаконные действия местных чиновников. Будучи ответственными за проведение ремонта канализационно-насосной станции в Павлограде, злоумышленники завладели бюджетными средствами в сумме свыше 1,5 млн грн. Открыто уголовное производство. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управление защиты экономики в Днепропетровской области. «С целью реконструкции канализационно-насосной станции с подводным коллектором, из бюджета было выделено более 5,8 млн грн. Проведены конкурсные торги, с победителем которых заказчик - одно из управлений Павлоградского городского совета - в октябре 2016 заключил договор на предмет выполнения ремонтных работ станции и замены всего существующего на станции оборудования на новое. В декабре 2016 года сторонами подписаны акты выполненных работ, в которые внесены заведомо ложные сведения. Так, проведенными оперативно-следственными мероприятиями установлено, что вышеуказанные работы профинансированы в полном объеме, однако фактически выполненные на 20%. Сторона-исполнитель договора провела внешне-отделочные работы, демонтировали старое оборудование станции, однако не заменила на новое. Таким образом, из-за завышения объемов проведенных работ и фактически замену оборудования станции, ответственными должностными лицами было совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млн грн», - отметили в Управлении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, качество и объем выполненных работ, точная сумма убытков

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7