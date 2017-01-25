Днепропетровская таможня изъяла у израильтянина 5 металлических ножей

Начальник отдела информационно-аналитической работы управления противодействия таможенным правонарушений Днепропетровской Виталий Аксютин рассказал, что в прошлом году у гражданина Израиля изъяла пять металлических ножей.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В ходе проведения оперативно-проверочных мероприятий, направленных на выявление возможных каналов незаконного перемещения оружия было обнаружены металлические ножи.

При таможенном оформлении багажа, который отстал от гражданина и прибыл сообщением «Вена - Днепропетровск», а именно во время проведения досмотра багажа гражданина Израиля среди вещей было обнаружено пять металлических ножей, которые по внешним признакам похожи на холодное оружие», - рассказал он.

По данному факту в следственный отдел УСБУ направлено сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК Украины.