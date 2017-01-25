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| Криминал / Происшествия | 14:15 | 27.01.2017
В Каменском брат за оскорбления сестры убил собутыльника

Во время застолья мужчина получил смертельные травмы за оскорбление сестры собутыльника.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«В январе 2017 человек вместе с приятелем распивал алкогольные напитки в квартире последнего в городе Каменском. За рюмкой между товарищами возникла ссора, оскорбления хозяина в адрес сестры побудили гостя нанести обидчику несколько ударов в область туловища и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Днепродзержинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)», - говориться в сообщении.

По информации пресс-службы, Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
 
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