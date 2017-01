| Криминал / Происшествия | 14:15 | 27.01.2017 В Каменском брат за оскорбления сестры убил собутыльника Во время застолья мужчина получил смертельные травмы за оскорбление сестры собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. «В январе 2017 человек вместе с приятелем распивал алкогольные напитки в квартире последнего в городе Каменском. За рюмкой между товарищами возникла ссора, оскорбления хозяина в адрес сестры побудили гостя нанести обидчику несколько ударов в область туловища и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Днепродзержинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)», - говориться в сообщении. По информации пресс-службы, Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

