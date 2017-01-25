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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:15 | 28.01.2017
На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС

На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили преступную схему получения взяток.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. грн от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам», - говорится в сообщили.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. 
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