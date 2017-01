| Криминал / Происшествия | 13:15 | 28.01.2017 На Днепропетровщине СБУ задержала на взятке двух должностных лиц ГСЧС На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили преступную схему получения взяток.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС при получении 12 тыс. грн от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам», - говорится в сообщили. Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

