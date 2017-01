| Криминал / Происшествия | 15:03 | 28.01.2017 В Днепре снова зафиксирован угон внедорожника В субботу утром сотрудник патрульной полиции получили сообщение об угоне автомобиля Lexus GX470 черного цвета в АНД районе Днепра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Позже сотрудники полиции получили сообщение о нарушении ПДД на ул. Прогрессивной, 17ю прибыв на место правоохранители обнаружили автомобиль Lexus GX, который стоял с нарушением Правил дорожного движения. «Во время визуального осмотра было выявлено что у указанного авто отсутствует сердцевина замка на двери водителя и двери открыты», - отметили в ведомстве. На место вызвана следственная группа.

