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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:03 | 28.01.2017
В Днепре снова зафиксирован угон внедорожника

В субботу утром сотрудник патрульной полиции получили сообщение об угоне автомобиля Lexus GX470 черного цвета в АНД районе Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Позже сотрудники полиции получили сообщение о нарушении ПДД на ул. Прогрессивной, 17ю прибыв на место правоохранители обнаружили автомобиль Lexus GX, который стоял с нарушением Правил дорожного движения.

«Во время визуального осмотра было выявлено что у указанного авто отсутствует сердцевина замка на двери водителя и двери открыты», - отметили в ведомстве.

На место вызвана следственная группа.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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