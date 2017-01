| Криминал / Происшествия | 10:46 | 31.01.2017 В Днепре мужчина во время ссоры чуть не зарезал шумную сожительницу 26 января врач городской больницы сообщил в Амур-Нижнеднепровский отделения, к ним доставлена женщина с ножевым ранением грудной клетки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям был установлен мужчина, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 47-летний мужчина, ранее судимый за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей и хранение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. «Задержанный пояснил, что они проживали вместе с потерпевшей длительное время в «гражданском» браке. Каждый вечер во время ужина они любили распивать алкогольные напитки. Когда супруги выпили немало водки они начали ссориться. По его словам, он уже хотел уйти лечь спать, но женщина не унималась и еще более поднимала шум. Тогда мужчина схватил со стола нож и ударил им сожительницу в грудь. После этого выгнал ее на лестничную клетку, а сам пошел спать. Соседи увидели женщину и вызвали скорую помощь», - отметили в ведомстве. По данному факту следственным отделом Амур-Нижнеднепровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

