За сутки на Донбассе погибли трое военных, 24 ранены

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на протяжении минувших суток в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще 24 получили ранения и травмы, передает Lb.ua.

Два бойца погибли в Авдеевке, один - в Опытном, уточнил он. 20 военных получили ранения в Авдеевке, еще по одному - в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком и Невельском.

Мотузяник также уточнил, что позавчера, 29 января, погибли не пятеро, а четверо украинских военных.

